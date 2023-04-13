وزير العمل يقاضي أحد المطاعم في بغداد

2023/04/13 | 13:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة المطعم استغلت الحديث لتقطع منه جزءً وتضعه في فلم اعلاني ممنتج.

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