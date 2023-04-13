2023/04/13 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على اربع عناصر ارهابية بعمليات متزامنة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من القبض على اربعة متهمين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ينتمون الى عصابات داعش الارهابية مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب".

واضافت أن "بعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية عدة خلال السنوات السابقة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تطيح بـ 4 عناصر ارهابية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تطيح بـ 4 عناصر ارهابية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).