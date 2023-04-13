بالفيديو.. السيول تغمر سدي مندلي وقزانية بمحافظة ديالى

2023/04/13 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن السيول غمرت سدي مندلي وقزانية على الحدود العراقية شرق محافظة ديالى، فيما أشار الى أن المياه تذهب سدى من دون أي استفادة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "السيول الجارفة متواصلة منذ 6 ساعات، حيث غمرت سدي مندلي وقزانية ضمن قاطع شرق ديالى بالكامل بسبب غزارة الامطار التي تجاوزت في بعض المقاطع حاجز 100 ملم ولأول مرة منذ 4 سنوات".

واضاف أن" السدين كليهما ليسا في وضع قدرة ولا يسمح لهما بتخزين المياه بسبب الترسبات الطينية التي تلتهم الجزء الاكبر من قدرة السد على خزن المياه"، موضحا ان "هذا يعني أن كل المياه التي تدخل ستذهب سدى دون اي استفادة في التخزين".

وتشهد العديد من المحافظات العراقية موجة سيول جارفة اجتاحت الأراضي العراقية من دول الجوار وبسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق خلال اليوميين الماضيين.

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