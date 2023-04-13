ضبط أربعة مسافرين بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة في البصرة

2023/04/13 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، ضبط أربعة مسافرين بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة في محافظة البصرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (4) مسافرين من جنسيات اجنبية بحوزتهم حبوب مخدرة نوع (ترامادول، ترياك، كرستال)".

وأضاف البيان، أن "المتهمين تم احالتهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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