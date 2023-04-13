الإطاحة بأربعة ارهابيين بداعش في صلاح الدين

2023/04/13 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على أربعة عناصر ارهابية ينتمون الى عصابات داعش بعمليات متزامنة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لمعلومات دقيقيه مؤشرة في قواعد البيانات واوامر قضائية، تمكنت من القبض على اربعة متهمين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ينتمون الى عصابات داعش الارهابية مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب".

وأشارت الى انه "بعد التحقيق مع الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية عدة خلال السنوات السابقة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقهم".

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