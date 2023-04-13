2023/04/13 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، الإطاحة بـ35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في ست محافظات.

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