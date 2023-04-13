شهر رمضان بوصلة ترشد للتكامل الجزء الثالث

2023/04/13 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلم:حسن كاظم الفتال

عوامل بناء النفس كل بناء بحاجة إلى

تهيئة وتحضير وإعداد عناصر معمارية

ولعلها هندسية يمكن أن تهندس البناء

لتؤسس لقوة ومتانة وكذلك جماليته بما

ينبغي فضلا عن اننا يجب أن نضع في

الحسب

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