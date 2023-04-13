العراق يدعو السعودية للمشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي المقبلة

2023/04/13 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، نظيره وزير التجارة والاستثمار السعودي، إلى المشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي المقبلة.

وذكر بيان للوزارة أن “وزيرها التقى نظيره وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي على هامش زيارته الرسمية والوفد المرافق له للملكة العربية السعودية لبحث تبادل وجهات النظر بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يخدم المصالح المشتركة بين العراق والسعودية”.

وأكد الغريري “حرص الحكومة العراقية على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير التجارة البينية مع الجانب السعودي”.

وأشار البيان إلى أن “اللقاء استعرض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين مع توجيه الدعوة للجانب السعودي بالمشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي القادمة”.

من جانبه أكد القصبي على “حرص ودعم بلاده لتعزيز أواصر التعاون مع العراق، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة”.

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