ترامب يرفع دعوى قضائية على محاميه السابق مطالباً بتعويض قدره 500 مليون دولار

2023/04/13 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشكوى قضائية ضد محاميه السابق مايكل كوهين، الذي يرجح أن يكون الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطال الملياردير الجمهوري مرفوعة في نيويورك.والشكوى التي قدمها ترامب أمام محكمة في فلوريدا، يطالب فيها كوهين … Readmore

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