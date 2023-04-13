الاقتصاد البريطاني يفشل في تحقيق النمو خلال فبراير

2023/04/13 | 13:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج.

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