الرئيس الإماراتي بعد لقائه السيسي: بحثنا تعزيز السلام و الاستقرار في المنطقة

2023/04/13 | 14:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها وزارة الخارجية الإماراتية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) مستقبلا نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة في 12 نيسان/ابريل 2023 © وزارة الخارجية الإماراتية/ا ف ب عبدالله النيادي القاهرة (أ ف ب) – التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء في القاهرة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي […]

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