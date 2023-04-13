أمانة بغداد: 65% من النفايات اليومية بقايا طعام

2023/04/13 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت أمانة بغداد، اليوم الخميس، ان 65% من النفايات اليومية بقايا طعام ، معلنةً عن فرز 9 آلاف طن من النفايات يومياً في العاصمة.وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي في […]

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