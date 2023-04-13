2023/04/13 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار برنامج “أستديو 23” الجدل مؤخراً وذلك بسبب سخريته من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ما أشعل غضب المتابعين، كما إستفز الأمر مدير أعمالها إيهاب صالح الذي خرج عن صمته، وثم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة سعودية تسخر من شيرين عبد الوهاب..



ونقابة المهن الموسيقية تتدخل المركز الخبري الوطني.

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