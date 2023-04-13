العتبة الحسينية :علاج الايتام في منازلهم مجانا لمدة 10 ايام في جميع انحاء كربلاء

2023/04/13 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة اطلاق مبادرة لعلاج الايتام

تضمنت تقديم كافة الخدمات الصحية

لشريحة الايتام (مجانا) مدفوعة الكلفة

قبل العتبة الحسينية، طيلة الايام

العشرة الاواخر من شهر رمضا

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