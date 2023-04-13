( ٣٥ ) متهماً بالإبتزاز في قبضة الأمن الوطني بـ (٦) محافظات

2023/04/13 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وفق

مذكرات قبض قضائية من إلقاء القبض على

(٣٥) متهماً من ضعاف النفوس مارسوا

أنواعاً مختلفة من الإبتزاز بحق

ضحاياهم ومساومتهم بمبالغ مالية كبيرة

مقابل عدم نشر صورهم الخاصة

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