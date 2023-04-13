وزير الداخلية يعين مديرا جديدا للمرور

2023/04/13 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين وزير الداخلية عبد الأمير الشمري

مديرا جديدا لمديرية المرور العامة

احدى تشكيلات وزارة الداخلية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي

للوزير نشرته الصباح اليوم ان " وزير

الداخلية عبد الامير الشمري عين

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