2023/04/13 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

علّق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، على مشروع تعتزم وزارة التجارة إطلاقه قريباً.

وكتب المرسومي على جداريته في موقع (فيس بوك)، "ستقوم وزارة التجارة باستبدال حصة المواطن من الطحين بـ600 صمونة من المخابز والأفران التابعة لها !!! هذا مو شغل الدولة هذا شغل القطاع الخاص إذا كانت الدولة تسعى فعلاً إلى الإصلاح الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص لأنه من غير المعقول أن تتحول الدولة إلى دولة أفران ودكاكين !!!"

وكانت وزارة التجارة أعلنت، اليوم الخميس، أنها ستطلق خلال أسبوع، مشروعاً لاستبدال المواطن حصته من الطحين بـ 600 "صمونة" من الأفران والمخابز التابعة للوزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في حديث للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة ستطلق مشروعاً تجارياً لإنتاج مادة الطحين الصفر، وتجهيزه للأفران، ليكون بإمكان المواطن استبداله بـ600 (صمونة) من الأفران والمخابز التابعة للوزارة ضمن البطاقة التموينية".

وأكد حنون، أنه "ستتم المباشرة بالمشروع خلال أسبوع وسيطبق تجريبياً لأول مرة بمنطقتي المنصور وزيونة"، منوهاً بأن "الإجراء جاء كون العديد من المواطنين يرفضون تسلم حصتهم من الطحين أو يبيعونها إلى الوكيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير معلقاً على مشروع للتجارة: من غير المعقول تحول الدولة لدولة أفران ودكاكين! ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير معلقاً على مشروع للتجارة: من غير المعقول تحول الدولة لدولة أفران ودكاكين! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).