العراق يتخذ الخطوة الأولى لحل أزمة السكن

2023/04/13 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إنشاء 4 بلديات للمدن الجديدة المستحدثة.

وقال المكتب في بيان، إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وانسجاماً مع ما جاء في المنهاج الوزاري بشأن حلول أزمة السكن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23052 في 25 كانون الثاني 2023)، المتضمن تكليف المحافظات بعملية التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المضي في استحداث المدن الجديدة خارج التصاميم الأساس للمدن القائمة، فقد جرى استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة، ورفع الملف إلى مجلس الوزراء لاستكمال الموافقات والمباشرة بالبنى التحتية اللازمة".

وأوضح المكتب، أنه "تم إنشاء بلدية علي الوردي في محافظة بغداد، وبلدية السلام في محافظة النجف الأشرف، وبلدية المتنبي في محافظة واسط، وبلدية الديوانية الجديدة في محافظة الديوانية".

وتابع، "كما تجري عملية إتمام نقل ملكية الأراضي من وزارتي المالية والزراعة إلى المؤسسات البلدية الجديدة، توفيراً للجهد واختزالاً للإجراءات، ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، إذ تم تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لمتابعة استكمال تهيئة الأراضي والشروع في التخطيط العمراني وتنفيذ البنى التحتية".

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