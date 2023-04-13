لغز العراق والشرق الأوسط الجديد

2023/04/13 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف لمناسبة مرور عشرين سنة على الغزو الأميركي أعيد الاعتبار إلى السؤال اللغز “لماذا قرر جورج بوش الابن غزو العراق واحتلاله؟”.كل الأسباب والمسوغات التي قدمها بوش ووزير خارجيته كولن...أكمل القراءة ←

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