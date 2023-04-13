العراقُ ومشروعُ برنارد لويس الجهنّمي..!!

2023/04/13 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري يعدُّ مشروع المفكر اليهودي برنارد لويس،التفتيتي والتفكيكي لمنطقة الشرق الاوسط، أخطر المشاريع التي تواجه المنطقة، من أكثر من قرن ،بل وحتى وأخطر من إتفاقية سايكس بيكو المشؤومة،ذلك...أكمل القراءة ←

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