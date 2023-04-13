2023/04/13 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، السفير التركي في بغداد، السيد علي رضا غوناي.وشهد اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وضبط الحدود.وأكد الأعرجي للسفير التركي، أن رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، حريص على حل المشكلات التي تعترض طريق تعزيز وتقوية العلاقات بين بغداد وانقرة، مشددا على أن أرض العراق لن تكون ممرا للاعتداء على جيرانه، لافتا إلى أن العراق يسعى لأن يكون جسرا للتواصل مع الأصدقاء والأشقاء، مبينا أن العراق يدعم عودة سوريا إلى الحضن العربي.من جانبه أشار السفير التركي، إلى سعي بلاده لتمتين علاقات التعاون بين البلدين في الملفات والقضايا المشتركة، مؤكدا أن زيارة السيد السوداني الأخيرة إلى تركيا كانت مهمة وناجحة.المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي13-نيسان-2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي للسفير التركي: أرض العراق لن تكون ممراً للاعتداء على جيرانه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي للسفير التركي: أرض العراق لن تكون ممراً للاعتداء على جيرانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).