قيادي بالإطار يكشف تفاصيل

2023/04/13 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس، هروب اغلب قادة مافيات التهريب في محافظات ديالى.

وقال العتبي لـ(بغداد اليوم)، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه ضربة هي الاكبر لمافيات التهريب في ديالى منذ سنوات، على الرغم من انهم يفرضون سطوتهم في بعض المناطق ولديهم تغلغل كبير وهناك جهات بعضها ذات طابع حكومي توفر الدعم لهم في مجالات متعددة منها الحماية بسبب مبدأ المصالح المشتركة والاستفادة المالية وهذا الامر يحتاج إلى تحقيق مكثف".

واضاف، أن" اغلب قادة مافيات التهريب هربوا خارج ديالى والبعض الاخر خارج البلاد"، مؤكدا "ضرورة تشكيل لجنة عليا لتعقبهم وزجهم وراء القضبان".

واكد أن "التهريب يبقى مشكلة معقدة في ديالى تبدأ اولى حلولها بإنهاء الغطاء والحماية التي توفرها بعض الجهات لهم وهذا ما سبب تفاقم المشكلة في السنوات الماضية"، مشيراً الى أن" التهريب في ديالى يوفر مئات المليارات سنويا لجماعات وجهات متنفذة ساهمت في خلق مافيات وشبكات بدأت تهدد الامن والاستقرار ".

وتابع العتبي أن "اغلب رؤوس التهريب لم تعتقل حتى الان واملنا بالحكومة في وضع حد لهذا الملف الحساس والمعقد في المحافظة".

وسبق أن أعلنت القوات الأمنية، في الأشهر السابقة، إحباط عدد من عمليات تهريب النفط، والقبض على المتورطين بها، إلا أنها لم تكشف عن الجهات التي تقف وراءها، كما لم تكشف مجريات التحقيق مع المعتقلين، أو الأحكام التي قد تصدر بحقهم.

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