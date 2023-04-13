2023/04/13 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على 4 إرهابيين في صلاح الدين.

وذكر بيان للوكالة أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استندت لمعلومات دقيقة مؤشرة في قواعد البيانات وأوامر قضائية، تمكنت من خلالها القبض على أربعة متهمين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب”.

وأضاف أن “الإرهابيين وبعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية عدة خلال السنوات السابقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على 4 إرهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: القبض على 4 إرهابيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).