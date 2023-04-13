سبح أحدهم في طريق غمرت الأمطار المركبات فيه.. كاميرا ترصد فيضانات تاريخية في أمريكا

2023/04/13 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت حالة جوية سائدة في عدة مناطق أمريكية من هطولات أمطار غزيرة تحدث كل 50 عامًا مرة، إلى حدوث فيضانات تاريخية.

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