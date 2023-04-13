2023/04/13 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مطر مارس ذهب خالص"..مثل شعبي اعتاد التونسيون على قوله في فصل الربيع على أمل الحصول على مواسم زراعية خصبة، لكن انحباس الأمطار هذا العام ينذر بموسم إنتاج حبوب "كارثي" في ذلك البلد العربي الأفريقي الذي يمر بأزمة جفاف وشح غير مسبوق في المياه.

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