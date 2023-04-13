احداث نيسان.. مكتب رئيس الوزراء يعلن استكمال إنشاء مؤسسات بلديات للمدن الجديدة المستحدثة

2023/04/13 | 14:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 13 نيسان 2023 مكتب رئيس الوزراء يعلن استكمال إنشاء مؤسسات...

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مكتب رئيس الوزراء يعلن استكمال إنشاء مؤسسات بلديات للمدن الجديدة المستحدثة أولاً على المسلة.

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