القاضي زيدان في باريس لبحث ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

2023/04/13 | 14:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، محكمة استئناف باريس على هامش زيارته إلى فرنسا يوم امس.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والوفد المرافق زار محكمة استئناف باريس والتقى المدعي العام فيها ريمي هيتز وعدد … Readmore

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