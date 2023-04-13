2023/04/13 | 14:56 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابا الفاتيكان يشير إلى ظاهرة واسعة النطاق في إيطاليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/13 | 14:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابا الفاتيكان يشير إلى ظاهرة واسعة النطاق في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابا الفاتيكان يشير إلى ظاهرة واسعة النطاق في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).