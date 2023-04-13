النرويج تطرد 15 «عميلاً» روسياً.. وموسكو تتوعد بالرد

2023/04/13 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوسلو- أ.ف.ب، رويترز

أعلنت النرويج، الخميس، طرد 15 موظفاً في سفارة روسيا في أوسلو تعتبرهم «عملاء استخبارات»، فيما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية، الخميس، أنها سترد على طرد النرويج 15 دبلوماسياً روسياً.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هوتفيلت في بيان: «اعتبر عملاء الاستخبارات الـ15 هؤلاء أشخاصاً غير مرغوب فيهم لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي».

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