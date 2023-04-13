أوبك: توقعات نمو الطلب العالمي للنفط في 2023 ستبقى دون تغيير

2023/04/13 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت منظمة الدولة المصدرة "أوبك"، اليوم الخميس، إبقائها على توقعات نمو الطلب العالمي للنفط في 2023 دون تغيير عن الشهر الماضي بواقع 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، إنه "لا يزال تقدير نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، دون تغيير عن تقدير الشهر الماضي عند 2.3 مليون برميل يوميا".

وحافظت أوبك على توقعاتها لنمو المعروض من خارج أوبك في 2023 عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا دون أي تغيير عن الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن إنتاج الدول الأعضاء في أوبك قد تراجع في مارس بنحو 86 ألف برميل يوميا خلال مارس إلى 28.8 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا وكازاخستان وغويانا هي المحركات الرئيسية لنمو المعروض من النفط، بينما من المتوقع أن يحدث الانخفاض بشكل أساسي في روسيا.



ولا تزال هناك شكوك كبيرة حول تأثير الإنتاج المتوقع للنفط الصخري في الولايات المتحدة في عام 2023.

وكانت عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف أوبك+، بما في ذلك السعودية والإمارات، قد أعلنوا يوم الأحد 2 أبريل، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، بواقع 1.657 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية 2023، في خطوة تهدف إلى "تحقيق التوزان في سوق النفط"، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.

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