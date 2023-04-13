بزلة لسان.. بايدن يُغضب الأيرلنديين بوصفه فريق كرة قدم بـ

2023/04/13 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

اثار الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال الزيارة الى المملكة المتحدة غضب مواطنيها من الأصول الأيرلندية بعد زلة لسان جديدة وصف فيها فريق كرة قدم بـ “ميليشا قاتلة".

وقالت شبكة "ذا ناشيونال نيوز" بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم) إنها كانت متوقعة بالنظر الى تاريخه الطويل في زلات اللسان.

وبينت الصحيفة أن بايدن وخلال حديثه مع لاعبي الركبي، أخطأ في وصف فريق نيوزلندا والذين يحملون لقب"ال بلاكس" او "السود بالكامل" بلقب "بلاكس ان تانز" او "السود والبنيين"، مؤكدا "أتذكر حصولي على ربطة عنق كهدية من أحد أفضل لاعبي الركبي ممن هزموا فريق البلاكس ان تانز".

وأوضحت الصحيفة، أن "التسمية التي استخدمها بايدن "بلاكس ان تانز" تعود الى "ميليشيا مسلحة" شكلتها الحكومة البريطانية لاستهداف الأيرلنديين خلال حرب الاستقلال وارتكبت مجازر إبادة جماعية أشهرها مجزرة الملعب التي راح ضحيتها 14 قتيلا و60 جريحا خلال عام 1920، الامر الذي اثار غضب الأيرلنديين"، على حد تعبيرها.

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