السامرائي يشيد بجهود الجيش بإنقاذ العوائل المحاصرة جراء السيول

2023/04/13 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أشاد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس، بجهود عناصر الجيش في انقاذ العائلات المحاصرة جراء السيول في محافظة صلاح الدين.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "تحية كبيرة لأبطال جيشنا الباسل الذين بادروا بإنقاذ العائلات الذين حاصرتهم أو جرفتهم السيول شرق محافظة صلاح الدين".

وختم السامرائي التغريدة بهاشتاك "الغيرة – عراقية" في إشارة الى عناصر الجيش الابطال.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو، يظهر عناصر من الجيش العراقي وهم ينقذون العائلات في صلاح الدين من السيول.

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