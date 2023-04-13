الحنظل: بنك العصر سيكون جسرا تجاريا بين العراق وتركيا

2023/04/13 | 15:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اقام رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، جلسة توديع للقنصل التجاري في السفارة التركية، فرقان آسطه، بحضور رؤساء فروع المصارف التركية العاملة في العراق، لطفي جم اوزشيمشك المدير الاقليمي لمصرف اش التركي ولونت ايدمير المدير الاقليمي لزراعات بنك، وسادات حمزة تك مدير العمليات في مصرف البركة التركي.

وبحث الحنظل، معهم العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون المصرفي بين المؤسسات العراقية والتركية.

واشاد الحنظل، بتطوير العلاقات التجارية بين العراق وتركيا، وبدور القنصل التجاري التركي الذي سيغادر العراق الاسبوع الحالي.

كما ناقش الطرفان، اهمية بنك العصر الذي انشأته مجموعة الحنظل الدولية، في تركيا، وهو بنك مبتكر، يهدف الى دعم ريادة الاعمال والاقتصاد الحديث، وسيكون جسرا تجاريا بين العراق وتركيا، مما يسهل من التبادل التجاري، وحركة الأموال للعراقيين المقيمين في تركيا وبالعكس.

وفي ختام اللقاء، زار الوفد التركي، معرض الفنان المغترب محمود فهمي، في ذا كاليري، واطلع على تجربته.

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