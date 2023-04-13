2023/04/13 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tCWtXo7Qp9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة تجتاح العراق .. والجيش يتدخل لإجلاء المحاصرين من السيول | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة تجتاح العراق .. والجيش يتدخل لإجلاء المحاصرين من السيول | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).