2023/04/13 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني ليروي ساني في مقطع فيديو مقتضب وهو يحاول على ما يبدو إخفاء إصابته في شفته بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه للكمة من قبل زميله في الفريق ساديو ماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. ساني يحاول إخفاء آثار لكمة ماني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. ساني يحاول إخفاء آثار لكمة ماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).