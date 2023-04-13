2023/04/13 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعتبر الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، الخميس، زيارته الى بغداد بانها رسالة واضحة بأن العراق يقف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، مبينا ان هذه الزيارة إلى بغداد أنها تأتي رداً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النخالة من بغداد: زيارتي تحمل رسالة قوية للكيان الصهيوني المركز الخبري الوطني.

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