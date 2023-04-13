2023/04/13 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، تمكن شرطة الكمارك من ضبط (4) مسافرين بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة في البصرة. وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /،ان “المفارز الميدانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تضبط 4 مسافرين بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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