صندوق النقد الدولي: ديون دول العالم 114 مليار دولار .. والارجنتين بالصدارة والعراق خارج القائمة

2023/04/13 | 15:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول صندوق النقد الدولي إلى أحد أكبر 3 دائنين حول العالم خلال الألفية الحالية، بسبب المصاعب التي تواجه الاقتصادات العالمية النامية.وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، وجود 19 دولة عليها ديون تتجاوز المليار دولار أمريكي لصالح الصندوق، من إجمالي عدد الدول … Readmore

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