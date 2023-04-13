2023/04/13 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، حرص الحكومة على عدم جعل أرض العراق ممرا للاعتداء على جيرانه.

وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وضبط الحدود”.

وأكد الأعرجي للسفير التركي، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حريص على حل المشكلات التي تعترض طريق تعزيز وتقوية العلاقات بين بغداد وانقرة، مشددا على أن أرض العراق لن تكون ممرا للاعتداء على جيرانه، لافتا إلى أن العراق يسعى لأن يكون جسرا للتواصل مع الأصدقاء والأشقاء، مبينا أن العراق يدعم عودة سوريا إلى الحضن العربي”.

من جانبه، أشار السفير التركي، إلى “سعي بلاده لتمتين علاقات التعاون بين البلدين في الملفات والقضايا المشتركة”، مؤكدا أن “زيارة السوداني الأخيرة إلى تركيا كانت مهمة وناجحة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يبلغ السفير التركي بأن أرض العراق لن تكون ممرا للاعتداء على جيرانه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يبلغ السفير التركي بأن أرض العراق لن تكون ممرا للاعتداء على جيرانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).