الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية

2023/04/13 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 6 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثر من 470 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.وبحسب البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: في محور كوبيانسك، قامت قواتنا بتصفية أكثر من 35 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع […]

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