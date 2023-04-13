الأردن: إجراءات إسرائيل للحد من وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

2023/04/13 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، من "فرض إسرائيل قيودا تحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور".

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