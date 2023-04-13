2023/04/13 | 15:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZKSu63uR2mw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حدة الخلافات تنخر الإطار التنسيقي.. صراع كبير بين القيادات قبيل الانتخابات | اخبار الثالثة 2023/4/13) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حدة الخلافات تنخر الإطار التنسيقي.. صراع كبير بين القيادات قبيل الانتخابات | اخبار الثالثة 2023/4/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).