معلومات جديدة حول قصف مطار السليمانية يكشف عنها اليكتي

2023/04/13 | 15:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا قلقة للغاية من أن بافل طالباني يقدم نفسه على أنه صديق لحزب العمال .

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