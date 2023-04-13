المباشرة بإجراء فحوصات التربة لمدينة علي الوردي في النهروان

2023/04/13 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير بلدية ناحية النهروان مهند البهادلي، اليوم الخميس، المباشرة بأجراء فحوصات التربة الخاصة بمدينة علي الوردي السكنية داخل الحدود الإدارية للناحية.

وقال البهادلي لـ(بغداد اليوم) إن "مدينة علي الوردي تتكون من اكثر من مئة الف وحدة سكنية على مساحة ثمانية وعشرين الف دونم".

وأوضح أن "البناء في مدينة علي الوردي ينقسم الى نوعين، البناء الأفقي والعمودي وتضم المدينة مرافق سياحية ومساحات خضراء وابراج وكافة المستلزمات السكنية".

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