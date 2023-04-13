مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة السبت المقبل

2023/04/13 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر مجلس النواب، اليوم الخميس، جدول أعمال جلسته ليوم السبت المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مجلس النواب يعقد جلسته الـ19 يوم السبت المقبل لاستكمال التصويت على مشروعي قانون إدارة المصارف وقانون التعديل الأول لرعاية ذوي الإعاقة.

وأضافت، أن الجلسة تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأكدت، أن الجلسة ستعقد في الساعة الثامنة والنصف مساء.

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