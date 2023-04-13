نحو مليوني زائر أحيوا ذكرى استشهاد اﻹمام علي في النجف اﻷشرف

2023/04/13 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العلوية مشاركة نحو مليون

و٩٢٠ ألف زائر في إحياء ذكرى استشهاد

اﻹمام علي عند مرقده الطاهر في النجف

اﻷشرف.

كشف قسم تكنولوجيا المعلومات في العتبة

العلوية (يوم الأربعاء 12 أبريل 2023)

إحصائ

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