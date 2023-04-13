الكرملين يوضّح حقيقة تدخّل بوتين شخصياً في اعتقال «صحفي وول ستريت»

2023/04/13 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

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موسكو – رويترزنفى الكرملين الخميس تقريراً يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصياً على اعتقال إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي اعتُقل في روسيا نهاية الشهر الماضي بتهم التجسس.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: «لا، ليس من امتيازات الرئيس، إنها الأجهزة الأمنية الخاصة التي تنهض بعملها، مجدداً، أود تذكيركم بأن هذا الصحفي أُمسك به متلبساً»

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