2023/04/13 | 16:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rne_yQpqKbs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد .. امتعاض شعبي على خلفية تغيير مواقع النُصب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد .. امتعاض شعبي على خلفية تغيير مواقع النُصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).