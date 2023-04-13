2023/04/13 | 16:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RNlESsOjMQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شجاعة البيشمركة تُجبر داعـ..ش على الانسحاب بعد دحره وخسارة نصف قوته المهاجمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شجاعة البيشمركة تُجبر داعـ..ش على الانسحاب بعد دحره وخسارة نصف قوته المهاجمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).