ماذا تريد السعودية من الأسد؟

2023/04/13 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 12 عاما من عزلة دبلوماسية فرضتها على دمشق، تفتح دول عربية عدة على رأسها السعودية ذراعيها مجددا للرئيس بشار الأسد، ما يمهد لعودة سوريا إلى الحضن العربي ويبدو إقرارا بانتصاره في حرب لم تنته.

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